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Скандал с закупкой вооружения: показали поставленные польской компанией БМП

Киев • УНН

 • 18083 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Общественности показали закупленные у польской компании БМП-1АК, в связи с закупкой которых разгорелся скандал. Соответствующие фото обнародовал Укроборонпром в Facebook, передает УНН.

Скандал с закупкой вооружения: показали поставленные польской компанией БМП

"Журналисты смогли лично ознакомиться с БМП-1АК, которые были поставлены в рамках военно-технического сотрудничества Украины и Польши", - говорится в сообщении.

Указано, что в одной из бригад Вооруженных сил Украины провели учебные стрельбы, которые выполнили экипажи БМП, также журналистам позволили лично проехались внутри боевых машин.

"Как говорят сами военные, полученные БМП-1АК имеют минимальный пробег и настрел пушек. А в самой бригаде только за последний месяц они проехали более полутысячи километров и провели около двух десятков огневых упражнений. Но даже несмотря на такую ​​активную эксплуатацию за это время не было никаких нареканий или технических неисправностей", - говорится в сообщении.

Напомним, резонанс получила статья, опубликованная в одном из украинских СМИ, относительно контрактных цен при закупке БМП чешского производства польской компанией.

После этого в парламентском комитете по нацбезопасности решили собрать заседание, на котором обсудили бы вопрос возможных фактов коррупции при проведении закупок военной техники и оборудования, которые были обнародованы в одном из украинских СМИ с участием руководителей Минобороны, НАБУ и СБУ.

Как заявили ранее в комитете, есть планы рассекретить информацию по этой закупке, чтобы общество увидело, какие цены фигурировали в сделке.

Украинские Национальные Новости

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