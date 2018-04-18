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Скандал з закупкою озброєння: показали поставлені польською компанією БМП

Київ • УНН

 • 18083 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Громадськості показали закуплені у польської компанії БМП-1АК, у зв'язку із закупівлею яких розгорівся скандал. Відповідні фото оприлюднив Укроборонпром у Facebook, передає УНН.

Скандал з закупкою озброєння: показали поставлені польською компанією БМП

"Журналісти змогли особисто ознайомитись з БМП-1АК, які були поставлені в рамках військово-технічного співробітництва України та Польщі", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що в одній з бригад Збройних сил України провели навчальні стрільби, які виконали екіпажі БМП, також журналістам дозволили особисто проїхались всередині бойових машин.

"Як говорять самі військові, отримані БМП-1АК мають мінімальний пробіг та настріл гармат. А у самій бригаді лише за останній місяць, вони проїхали понад півтисячі кілометрів та провели близько двох десятків вогневих вправ. Та навіть попри таку активну експлуатацію за цей час не було жодних нарікань чи технічних несправностей", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, резонансу набула стаття, опублікована в одному з українських ЗМІ, щодо контрактних цін при закупівлі БМП чеського виробництва польською компанією.

Після цього у парламентському комітеті з нацбезпеки вирішили зібрати засідання, на якому обговорили б питання можливих фактів корупції при проведенні закупівель військової техніки та обладнання, які були оприлюднені в одному з українських ЗМІ за участю керівників Міноборони, НАБУ та СБУ.

Як заявили раніше у комітеті, є плани розсекретити інформацію щодо цієї закупівлі, щоб суспільство побачило, які ціни фігурували в угоді.

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