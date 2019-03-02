Скандал с хищениями в "оборонке" может повлиять на поддержку США - генерал

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 19997 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 42383 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120098 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122856 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124424 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122506 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154717 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117336 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141280 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145186 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Скандал с хищениями в "оборонке" может повлиять на поддержку США - генерал

Скандал с хищениями в "оборонке" может повлиять на поддержку США - генерал

Киев  •  УНН

 • 22676 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 2 марта. УНН. Скандал с хищениями в оборонном секторе Украины может заставить партнеров, в частности, из США, усомниться в целесообразности поддержки государства. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе (2014-2017), генерал-лейтенант Бен Ходжес во время первой международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе, передает корреспондент УНН.

"Прямо сейчас у вас есть огромная поддержка в Конгрессе США. Конгресс сейчас наиболее антироссийский, чем я видел за последние 30 лет. Но это не продлится навсегда", - сказал генерал-лейтенант.

По его словам, Украина должна делать все, чтобы заслужить доверие и уверенность в ней Конгресса США.

"Скандал, который выплыл на прошлой неделе, в отношении сына первого заместителя секретаря СНБО, делает очень трудным для ваших друзей поддерживать вас. Когда такое происходит, сразу думаешь о сотнях миллионов долларов, которые мы все предоставляем, о том, что сотни американских и канадских военных помогают тренировать украинских солдат. Очень трудно поддерживать это", - подчеркнул Ходжес.

Как сообщал УНН, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся сканадал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить информацию, приведенную в расследовании. На время расследования он попросил приостановить его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины. Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского.

НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования.

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