Скандал с хищениями в "оборонке" может повлиять на поддержку США - генерал

"Прямо сейчас у вас есть огромная поддержка в Конгрессе США. Конгресс сейчас наиболее антироссийский, чем я видел за последние 30 лет. Но это не продлится навсегда", - сказал генерал-лейтенант.

По его словам, Украина должна делать все, чтобы заслужить доверие и уверенность в ней Конгресса США.

"Скандал, который выплыл на прошлой неделе, в отношении сына первого заместителя секретаря СНБО, делает очень трудным для ваших друзей поддерживать вас. Когда такое происходит, сразу думаешь о сотнях миллионов долларов, которые мы все предоставляем, о том, что сотни американских и канадских военных помогают тренировать украинских солдат. Очень трудно поддерживать это", - подчеркнул Ходжес.

Как сообщал УНН, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся сканадал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить информацию, приведенную в расследовании. На время расследования он попросил приостановить его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины. Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского.

НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования.