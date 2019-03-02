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Скандал з розкраданням в "оборонці" може вплинути на підтримку США - генерал

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 2 березня. УНН. Скандал щодо розкрадань в оборонному секторі України може змусити партнерів, зокрема, зі США, засумніватись у доцільності підтримки держави. Про це заявив колишній командувач сухопутними військами США в Європі (2014-2017), генерал-лейтенант Бен Ходжес під час першої міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів" в Одесі, передає кореспондент УНН.

"Прямо зараз у вас є величезна підтримка в Конгресі США. Конгрес зараз більш антиросійський, ніж я бачив за останні 30 років. Але це не продовжиться назавжди", - сказав генерал-лейтенант.

З його слів, Україна має робити все, щоб заслужити довіру і впевненість у ній Конгресу США.

"Скандал, який виплив минулого тижня, щодо сина першого заступника секретаря РНБО, робить дуже важким для ваших друзів підтримувати вас. Коли таке відбувається, одразу думаєш про сотні мільйонів доларів, які ми всі надаємо, про те, що сотні американських і канадських військових допомагають тренувати українських солдат. Дуже важко підтримувати це", - підкреслив Ходжес.

Як повідомляв УНН, після оприлюднення журналістського розслідування в Україні розгорівся сканадал щодо корупції в оборонній сфері. На фоні цього перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський звернувся до НАБУ та ГПУ з проханням перевірити інформацію, наведену в розслідуванні. На час розслідування він попросив призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО України. Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського.

НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування.

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