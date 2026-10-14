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Скандал вокруг директора НАБУ: свидетель обнародовал детали дела 2008 года о скупке Кривоносом голосов и обмане подрядчиков

Киев • УНН

 • 4514 просмотра

Сергей Куценко обвинил Семёна Кривоноса в организации подкупа избирателей и невыплате подрядчикам в 2008 году. Суд признал Кривоноса виновным, но его амнистировали.

Скандал вокруг директора НАБУ: свидетель обнародовал детали дела 2008 года о скупке Кривоносом голосов и обмане подрядчиков

Действующий глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос оказался в центре публичного скандала из-за свидетельств о его деятельности в 2008 году. Владелец рекламного агентства Сергей Куценко рассказал об участии нынешнего чиновника в организации системы подкупа избирателей, невыплате средств партнёрам и манипуляциях с судебным процессом. Об этом сообщают "Факты".  

По словам свидетеля, весной 2008 года он сотрудничал с Кривоносом, который выступал заказчиком от Блока Юлии Тимошенко (БЮТ). Задачей было привлечь до 8 тысяч человек из ведущих столичных вузов (КПИ, КНЭУ, НАУ, НУБиП) для создания агитационной сети.

Схема предусматривала три этапа финансирования:

Первый транш (30%): сбор персональных данных избирателей (ФИО, телефон, адрес).

Второй транш: выплата перед голосованием.

Третий транш: финансовое вознаграждение за подтверждённое голосование.

Куценко отметил, что из-за опасений прослушивания координационные встречи проводились исключительно в парках возле вузов. Когда стало понятно, что агитация переходит в прямой подкуп, агентство Куценко отказалось от дальнейшего участия.

Свидетель говорит, что его агентство отказалось участвовать в чёрных схемах скупки голосов и вышло из игры Кривоноса после первого легального этапа. Из-за этого демарша Семен Кривонос, который лично раздавал подрядчикам деньги, недоплатил компании около 6 000 долларов США. По свидетельствам Куценко, после сворачивания проекта команда Кривоноса исчезла, оставив без выплат ещё около 10 подрядчиков.

Свидетель заявил о манипуляциях Кривоноса с оформлением отцовства над ребёнком для избежания тюремного срока по уголовному делу, от которого тот впоследствии отказался из-за ДНК-теста.

"Это не по-человечески и не по-мужски. Если ты назвался отцом — то держи слово. А так получается, что ты использовал  маленького ребёнка исключительно для того, чтобы прикрыть себе задницу", — отмечает Сергей Куценко.

Свидетель выразил удивление назначением Кривоноса на руководящую должность в НАБУ с учётом его прошлого бэкграунда. Он отметил, что его патологически высокомерное отношение к людям, несоблюдение обязательств и готовность нарушать закон ради собственной выгоды лично мне были очевидны ещё в 2008 году.

Для справки Голосеевский районный суд Киева признал Семена Кривоноса виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 157 УК Украины (подкуп избирателей). Однако в 2009 году чиновник избежал реального наказания, оформив отцовство и предоставив суду документ о наличии у него на иждивении несовершеннолетнего ребёнка. Уже через восемь дней после этого суд применил в отношении Кривоноса амнистию. Впоследствии, в 2018–2019 годах, тот же Голосеевский суд по иску Кривоноса и на основании результатов ДНК-экспертизы официально отменил запись о его отцовстве в отношении этого ребёнка.

Юлия Мельник

ПолитикаКриминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Киев