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Скандал навколо директора НАБУ: свідок оприлюднив деталі справи 2008 року про скупку Кривоносом голосів й обман підрядників

Київ • УНН

 • 1782 перегляди

Сергій Куценко звинуватив Семена Кривоноса в організації підкупу виборців і невиплаті підрядникам у 2008 році. Суд визнав Кривоноса винним, але його амністували.

Скандал навколо директора НАБУ: свідок оприлюднив деталі справи 2008 року про скупку Кривоносом голосів й обман підрядників

Чинний очільник Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос опинився в центрі публічного скандалу через свідчення щодо його діяльності у 2008 році. Власник рекламного агентства Сергій Куценко розповів про участь нинішнього посадовця в організації системи підкупу виборців, невиплаті коштів партнерам та маніпуляціях із судовим процесом. Про це повідомляють "Факти".  

За словами свідка, навесні 2008 року він співпрацював із Кривоносом, який виступав замовником від Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ). Завданням було залучення до 8 тисяч осіб із провідних столичних вишів (КПІ, КНЕУ, НАУ, НУБіП) для створення агітаційної мережі.

Схема передбачала три етапи фінансування:

Перший транш (30%): збір персональних даних виборців (ПІБ, телефон, адреса).

Другий транш: виплата перед голосуванням.

Третій транш: фінансова винагорода за підтверджене голосування.

Куценко зазначив, що через побоювання прослуховування координаційні зустрічі проводилися виключно в парках біля вишів. Коли стало зрозуміло, що агітація переходить у прямий підкуп, агентство Куценка відмовилося від подальшої участі.

Свідок каже, що його агентство відмовилося долучатися до чорних схем скупки голосів і вийшло з гри Кривоноса після першого легального етапу. Через цей демарш Семен Кривонос, який особисто роздавав підрядникам гроші, недоплатив компанії близько 6 000 доларів США. За свідченнями Куценка, після згортання проєкту команда Кривоноса зникла, залишивши без виплат ще близько 10 підрядників.

Свідок заявив про маніпуляції Кривоноса з оформленням батьківства над дитиною для уникнення тюремного терміну в кримінальній справі, від якого той згодом відмовився через ДНК-тест.

"Це не по-людськи і не по-чоловічому. Якщо ти назвався батьком – то дотримуйся слова. А так виходить, що ти використав  маленьку дитину виключно аби прикрити собі дупу", - зауважує Сергій Куценко.

Свідок висловив здивування призначенням Кривоноса на керівну посаду в НАБУ з огляду на його минулий бекграунд. Він відзначив його патологічно зверхнє ставлення до людей, недотримання зобов'язань та готовність порушувати закон для власної вигоди мені особисто були очевидні ще 2008 року.

Довідково Голосіївський районний суд Києва визнав Семена Кривоноса винним у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 157 КК України (підкуп виборців). Проте у 2009 році посадовець уникнув реального покарання, оформивши батьківство і надавши суду документ про наявність у нього на утриманні неповнолітньої дитини. Вже за вісім днів після цього суд застосував стосовно Кривоноса амністію. Згодом, у 2018–2019 роках, той самий Голосіївський суд за позовом Кривоноса та на підставі результатів ДНК-експертизи офіційно скасував запис про його батьківство щодо цієї дитини.

Юлія Мельник

ПолітикаКримінал
Національне антикорупційне бюро України
Київ