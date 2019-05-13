Скандал в Раде: Парубию на стол принесли наручники
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Народные депутаты Надежда Савченко и Виталий Куприй требовали первоочередного рассмотрения Верховной Радой Украины вопроса инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Кроме того, Куприй во время заседания Согласительного совета принес к столу спикера парламента Андрей Парубий наручники, передает корреспондент УНН.
"Какой топливно-энергетический комплекс? Инаугурация Президента", - заявил Куприй после предложения Парубия начать заседание 14 мая с рассмотрения законопроекта по топливно-энергетическому блоку.
Он добавил, что сейчас украинский народ ожидает рассмотрения вопроса инаугурации.
В свою очередь, Савченко также настаивала на первоочередном рассмотрении вопроса об инаугурации Зеленского.
"Я считаю, что в первую очередь нужно рассмотреть вопрос об инаугурации 19 (мая - ред.), максимум – 20 (мая - ред.), - сказала Савченко.
Далее Парубий поблагодарил ее и предложил покинуть согласительный совет.
После этого Куприй положил наручники на стол возле Парубия.
Как сообщал УНН, Парубий заявил, что дата проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского будет определена народными депутатами на этой пленарной неделе.