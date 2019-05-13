Скандал у Раді: Парубію на стіл принесли кайданки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Народні депутати Надія Савченко та Віталій Купрій вимагали першочергового розгляду Верховною Радою України питання інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського. Крім того, Купрій під час засідання Погоджувальної ради приніс до столу спікера парламенту Андрія Парубія кайданки, передає кореспондент УНН.
"Який паливно-енергетичний комплекс? Інавгурація Президента", - заявив Купрій після пропозиції Парубія розпочати засідання 14 травня з розгляду законопроекту з паливно-енергетичного блоку.
Він додав, що зараз український народ очікує розгляду питання інавгурації.
У свою чергу, Савченко також наполягала на першочерговому розгляді питання про інавгурацію Зеленського.
"Я вважаю, що першочергово потрібно розглянути питання про інавгурацію 19 (травня - ред.), максимум – 20 (травня - ред.), - сказала Савченко.
Далі Парубій подякував їй та запропонував покинути Погоджувальну раду.
Після цього Купрій поклав кайданки на стіл біля Парубія.
Як повідомляв УНН, Парубій заявляв, що дата проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського буде визначена народними депутатами цього пленарного тижня.