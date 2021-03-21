Скандал во Франции: глава Минкульта республики посетила оперу за день до положительного теста на COVID-19

Детали

После выступления, которое показывали в пятницу вечером при практически пустом зале для трансляции на телеканале France 2, министр отправилась за кулисы, где тесно общалась с исполнителями главных ролей. Газета Le Monde в свою очередь пишет, что фотографию министра в окружении семи человек, стоявших достаточно близко к ней, опубликовала одна из бывших учениц танцевальной школы при Парижской опере. Издание отмечает, что министр не афишировала участие в данном мероприятии, которое проходило на фоне протестов работников культурной отрасли, которые требуют возобновить работу театров и кино, закрытых с прошлой осени.

В то же время в ночь на воскресенье министр-делегат по вопросам промышленности при министре экономики, финансов и восстановления страны Аньес Панье-Рюнаше также сообщила, что была вынуждена уйти на самоизоляцию. “Приложение TousAntiCovid сообщило мне сегодня, что я контактировала с кем-то, сдавшим положительный анализ на COVID-19. Я сдала тест, он показал отрицательный результат. В соответствии с рекомендациями самоизолируюсь на семь дней, чтобы защитить своих близких”, — написала она в своем Twitter.

.@TousAntiCovid m’a informée aujourd’hui que j’ai été exposée à une personne positive à la COVID-19. Considérée comme cas-contact, j’ai été testée négative. J’applique les recommandations et m’isole 7 jours pour protéger mes proches.

Это далеко не первые случаи инфицирования коронавирусом во французском правительстве. Ровно неделю назад положительный диагноз подтвердился у министра труда Элизабет Борн. До нее COVID-19 выявляли у занимавшего в начале прошлого года пост министра культуры Франка Риестера, чуть позже — у госсекретаря при министре экологического перехода Франции Брюн Пуарсон. В сентябре аналогичную новость в своем Twitter опубликовал министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

Справка

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования с начала марта прошлого года умерли свыше 92 тыс. человек. К настоящему моменту от коронавируса привиты более 6 млн жителей страны, из них 2,4 млн уже получили обе дозы вакцины.

Согласно статистике ВОЗ — во Франции 4 180 829 случаев заболевания, 91 613 человек погибли.