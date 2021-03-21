Скандал у Франції: глава Мінкульту республіки відвідала оперу за день до позитивного тесту на COVID-19

Деталі

Після виступу, який показували в п’ятницю ввечері при практично порожньому залі для трансляції на телеканалі France 2, міністр вирушила за куліси, де тісно спілкувалася з виконавцями головних ролей. Газета Le Monde в свою чергу пише, що фотографію міністерки в оточенні семи осіб, що стояли досить близько до неї, опублікувала одна з колишніх учениць танцювальної школи при Паризькій опері. Видання зазначає, що міністерка не афішувала участь в даному заході, який проходив на фоні протестів працівників культурної галузі, які вимагають відновити роботу театрів і кіно, закритих з минулої осені.

У той же час в ніч на неділю міністр-делегат з питань промисловості при міністрі економіки, фінансів і відновлення країни Аньєс Панье-Рюнаше також повідомила, що була змушена піти на самоізоляцію. “Додаток TousAntiCovid повідомив мені сьогодні, що я контактувала з кимось, хто здав позитивний аналіз на COVID-19. Я здала тест, він показав негативний результат. Відповідно до рекомендацій самоізолююсь на сім днів, щоб захистити своїх близьких”, — написала вона в своєму Twitter.

. @TousAntiCovid m’a informée aujourd’hui que j’ai été exposée à une personne positive à la COVID-19. Considérée comme cas-contact, j’ai été testée négative. J’applique les recommandations et m’isole 7 jours pour protéger mes proches.

Це далеко не перші випадки інфікування коронавірусом у французькому уряді. Рівно тиждень тому позитивний діагноз підтвердився у міністерки праці Елізабет Борн. До неї COVID-19 виявляли у Франка Ріестера, який обіймав на початку минулого року посаду міністра культури, трохи пізніше — у держсекретаря при міністрі екологічного переходу Франції Брюн Пуарсон. У вересні аналогічну новину в своєму Twitter опублікував міністр економіки і фінансів країни Брюно Ле Мер.

Довідка

Згідно з останніми даними влади, з початку епідемії у Франції зареєстровано 4,2 млн випадків зараження коронавірусом. Від наслідків інфікування з початку березня минулого року померли понад 92 тис. осіб. До теперішнього моменту від коронавірусу щеплено більше 6 млн жителів країни, з них 2,4 млн уже отримали обидві дози вакцини.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Франції 4 180 829 випадків захворювання, 91 613 осіб загинули.