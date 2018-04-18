Скандал вокруг Facebook: Цукерберг может потерять миллиарды

По мнению судьи Джеймса Донато, возможности разработки DeepFace противоречат закону штата Иллинойс о защите биометрической информации.

По информации Chicago Tribune трое жителей США подали в суд на соцсеть по этому поводу еще в 2015 году, но теперь количество истцов может составить миллионы, а Facebook грозит выплата компенсаций в миллиарды долларов.

Как сообщал УНН, компания Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.



Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса. Позже в Facebook сообщили об утечке данных почти 90 млн пользователей.