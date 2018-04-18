Скандал навколо Facebook: Цукерберг може втратити мільярди
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Федеральний суд Каліфорнії ухвалив рішення, згідно якому Facebook можна буде пред'явити колективний позов за використання технології розпізнавання облич без згоди користувачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
На думку судді Джеймса Донато, можливості розробки DeepFace суперечать закону штату Іллінойс про захист біометричної інформації.
За інформацією Chicago Tribune троє жителів США подали в суд на соцмережу з цього приводу ще в 2015 році, але тепер кількість позивачів може скласти мільйони, а Facebook загрожує виплата компенсацій в мільярди доларів.
Як повідомляв УНН, компанія Facebook опинилася в центрі скандалу після того, як газета The New York Times повідомила, що британській аналітичній фірмі Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті дані понад 50 млн користувачів соцмережі, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців.
Як розповіли колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси. Пізніше у Facebook повідомили про витік даних майже 90 млн користувачів.