Скандал на форуме молодых бизнесменов: основатель YBC извинился перед военными Азова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Основатель Young Business Club Андрей Остапчук извинился перед военными «Азова» за то, что их попросили покинуть форум молодых бизнесменов из-за военной формы. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
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“Сегодня мы хотим извиниться. Мы приносим свои извинения военным Азова лично и всем, чьи чувства задела эта ситуация. Мнение и позиция человека, который работал в нашей команде, не является позицией клуба и его участников”, - написал Остапчук в Facebook.
Детали
По словам Остапчука, в клубе работают более 70 сотрудников. Клуб постоянно работает над тем, чтобы “быть одним организмом и исповедовать единые ценности. К сожалению, это получается не всегда”, - заметил основатель Young Business Club.
Также Остапчук отметил, что клуб делает все возможное для поддержки украинских военных. По его словам, сбор благотворительных аукционов YBC составил более 8 миллионов гривен.
Сложившуюся ситуацию Остапчук назвал “большим уроком” для клуба”.
Напомним
Накануне на форуме молодых предпринимателей Young Business Club в Киеве представителей Патронатной службы “Азова” попросили спрятаться в углу или покинуть мероприятие, потому что мужчин пугала военная форма. Об этом сообщила руководитель Патронатной службы "Азова” Елена Толкачева.