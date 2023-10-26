Чоловіків налякала військова форма: На форумі молодих бізнесменів “Янголів Азову” попросили покинути захід
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На форумі молодих підприємців Young Business Club у Києві представників Патронатної служби “Азову” попросили заховатись у кутку або покинути захід, бо чоловіків лякала військова форма. Про це повідомила керівниця Патронатної служби "Азову” Олена Толкачова у зверненні в Telegram, пише УНН.
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“У центрі Києва. У 2023 році, коли йде війна, коли наші хлопці гинуть у найстрашніших боя, до нас підійшла організатор і попросила покинути захід через те, що гостей лякає військова форма”, - зазначали Олена Толкачова.
Деталі
Представників Патронатної служби та, зокрема, керівницю Олену Толкачову запросили на форум молодих підприємців Young Business Club, аби розповісти більш детально про діяльність “Янголів Азову” та почати можливу співпрацю з бізнесменами.
Через 30 хвилин після початку заходу координаторка звернулась до “Янголів” з проханням сховатись десь у кутку, а потім їх взагалі вивели із приміщення, де проходив фуршет. Як виявилось, молодих бізнесменів лякає військова форма, через що представникам Патронатної служби довелось покинути захід.
Довідково
Young Business Club - клуб, у якому проводять зустрічі для молодих підприємців у різному форматі. Зустрічі, зазвичай, направлені на розвиток бізнесмена та його справи.