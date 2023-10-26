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Мужчин напугала военная форма: На форуме молодых бизнесменов "Ангелов Азова" попросили покинуть мероприятие

Киев • УНН

 • 147732 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. На форуме молодых предпринимателей Young Business Club в Киеве представителей Патронатной службы “Азова” попросили спрятаться в углу или покинуть мероприятие, потому что мужчин пугала военная форма. Об этом сообщила руководитель Патронатной службы "Азова” Елена Толкачева в обращении в Telegram, пишет УНН.

Мужчин напугала военная форма: На форуме молодых бизнесменов "Ангелов Азова" попросили покинуть мероприятие

Цитата 

“В центре Киева. В 2023 году, когда идет война, когда наши ребята гибнут в самых страшных боя, к нам подошла организатор и попросила покинуть мероприятие из-за того, что гостей пугает военная форма”, - отмечали Елена Толкачева. 

Детали

Представителей Патронатной службы и, в частности, руководительницу Елену Толкачеву пригласили на форум молодых предпринимателей Young Business Club, чтобы рассказать более подробно о деятельности “Ангелов Азова” и начать возможное сотрудничество с бизнесменами. 

Через 30 минут после начала мероприятия координатор обратилась к “Ангелам” с просьбой спрятаться где-то в углу, а потом их вообще вывели из помещения, где проходил фуршет. Как оказалось, молодых бизнесменов пугает военная форма, из-за чего представителям Патронатной службы пришлось покинуть мероприятие.

Справочно

Young Business Club - клуб, в котором проводят встречи для молодых предпринимателей в разном формате. Встречи, как правило, направлены на развитие бизнесмена и его дела. 

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