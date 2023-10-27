Скандал на форумі молодих бізнесменів: засновник YBC вибачився перед військовими Азову
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Засновник Young Business Club Андрій Остапчук вибачився перед військовими «Азову» за те, що їх попросили покинути форум молодих бізнесменів через військову форму. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
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“Сьогодні ми хочемо вибачитися. Ми приносимо свої вибачення військовим Азову особисто і усім, чиї почуття зачепила ця ситуація. Думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу і її учасників”, - написав Остапчук у Facebook.
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За словами Остапчука, в клубі працюють понад 70 співробітників. Клуб постійно працює над тим, щоб “бути одним організмом і сповідувати єдині цінності. На жаль, це виходить не завжди”, - зауважив засновник Young Business Club.
Також Остапчук зазначив, що клуб робить усе можливе для підтримки українських військових. За його словами, збір благодійних аукціонів YBC склав понад 8 мільйонів гривень.
Ситуацію, яка склалась, Остапчук назвав “великим уроком” для клубу”.
Нагадаємо
Напередодні на форумі молодих підприємців Young Business Club у Києві представників Патронатної служби “Азову” попросили заховатись у кутку або покинути захід, бо чоловіків лякала військова форма. Про це повідомила керівниця Патронатної служби "Азову” Олена Толкачова.