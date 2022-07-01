Скандал с подлодками: Макрон сказал премьер-министру Австралии, что хочет сосредоточиться на будущем
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал новому премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе, что хочет сосредоточиться на будущем. Страны пытаются восстановить отношения, ставшие напряженными из-за решения отказаться от контракта на подлодки с Парижем. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuetrs.
Детали
Отношения между двумя западными союзниками резко ухудшились в октябре прошлого года, когда Австралия отменила многомиллиардную французскую программу подводных лодок и вместо этого предпочла строить подводные лодки с использованием американских и британских технологий.
Принимая Альбанезе в Елисейском дворце в Париже, журналисты спросили у Макрона, должна ли Австралия извиниться.
"Она не несет ответственности за произошедшее, – ответил Макрон. – Мы будем говорить о будущем, а не о прошлом".
Решение отказаться от выгодного контракта ранее возмутило Париж.
Макрон отреагировал, отозвав посла Франции в Австралии, обвинив тогдашнего премьер-министра Австралии, консерватора Скотта Моррисона, во "лжи", тогда как министр иностранных дел Франции заявил, что Канберра "нанесла удар своему союзнику ножом в спину".
Но партия Моррисона проиграла выборы в мае, и его преемник от лейбористской партии пообещал возобновить связи с Францией.
В своем заявлении во французском президентском дворце Альбанезе поблагодарил Макрона за теплый прием и, похоже, намекнул на спор: "Доверие, уважение и честность имеют значение", — сказал он.
Дополнение
Париж, у которого 1 миллион граждан, проживают на территориях, охватывающих Индийский и Тихий океаны, и 8000 военнослужащих, находящихся там, сделал Австралию краеугольным камнем своей Индо-Тихоокеанской стратегии в противодействии подъему Китая.
Франция поставила военные самолеты в Индию и Индонезию, в частности, для налаживания военных связей со странами региона.