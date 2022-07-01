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Скандал із підводними човнами: Макрон сказав прем'єр-міністру Австралії, що хоче зосередитись на майбутньому

Скандал із підводними човнами: Макрон сказав прем'єр-міністру Австралії, що хоче зосередитись на майбутньому

Київ • УНН

 • 224951 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон сказав новому прем'єр-міністру Австралії Ентоні Альбанезе, що хоче зосередитися на майбутньому. Країни намагаються відновити відносини, які стали напруженими через рішення відмовитися від контракту на підводні човни з Парижем. Про це УНН пише з посиланням на Reuetrs.

Деталі

Відносини між двома західними союзниками різко погіршилися в жовтні минулого року, коли Австралія скасувала багатомільярдну французьку програму підводних човнів і натомість віддала перевагу будувати підводні човни з використанням американських та британських технологій.

Приймаючи Альбанезе в Єлисейському палаці в Парижі, журналісти запитали у Макрона, чи має Австралія вибачитися.

"Вона не несе відповідальності за те, що сталося, - відповів Макрон. - Ми говоритимемо про майбутнє, а не про минуле".

Рішення відмовитись від вигідного контракту раніше обурило Париж.

Макрон відреагував, відкликавши посла Франції в Австралії, звинувативши тодішнього прем'єр-міністра Австралії, консерватора Скотта Моррісона, у "брехні", тоді як міністр закордонних справ Франції заявив, що Канберра "завдала удару своєму союзнику ножем у спину".

Але партія Моррісона програла вибори у травні, і його наступник від лейбористської партії пообіцяв поновити зв'язки з Францією.

У своїй заяві у французькому президентському палаці Альбанезе подякував Макрону за теплий прийом і, схоже, натякнув на суперечку: "Довіра, повага та чесність мають значення", — сказав він.

Доповнення

Париж, у якого 1 мільйон громадян, які мешкають на територіях, що охоплюють Індійський і Тихий океани, і 8000 військовослужбовців, розміщених там, зробив Австралію наріжним каменем своєї Індо-Тихоокеанської стратегії в протидії підйому Китаю.

Франція поставила військові літаки до Індії та Індонезії, зокрема, для налагодження військових зв'язків із країнами регіону.

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