СК РФ обвинил двух украинских командиров в артударах по гражданским на Донбассе

“В 2016 году, находясь в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой области, Заболотный вступил в предварительный сговор с Громадским и иными неустановленными лицами из числа военнослужащих, направленный на использование артиллерийских орудий неизбирательного характера для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, и гражданским лицам, не участвующим в вооруженном противостоянии”, — сообщается на сайте Следкома.



По его версии, “они (С.Заболотный и О.Громадский) также вовлекли в преступную деятельность непосредственных исполнителей и в последующем координировали и руководили их действиями”.



“В апреле и июне 2016 года Заболотный, Громадский и иные лица из числа военнослужащих бригады, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны и Национальной гвардии Украины неоднократно организовывали проведение прицельного артиллерийского обстрела из тяжелых видов вооружения калибром не менее 82 мм объектов гражданской инфраструктуры в поселке Спартак Донецкой области и городе Ясиноватая. В результате этих обстрелов были повреждены жилые дома и тяжелое ранение получил местный житель... В период обстрелов опасности подвергались жизни других гражданских лиц, проживающих поблизости”, — добавили в Следственном комитете России.



Напомним, 17 апреля СК РФ возбудил уголовное дело против неназванных украинских силовиков, которых обвиняют в похищении российских волонтеров в 2014 и 2015 годах.