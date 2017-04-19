СК РФ обвинил двух украинских командиров в артударах по гражданским на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Следственный комитет России заявил о том, что он заочно предъявил обвинение командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины полковнику Сергею Заболотному и командиру 16-го отдельного мотопехотного батальона той же бригады подполковнику Олегу Громадскому в “применении запрещенных средств и методов ведения войны”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт СК РФ.
“В 2016 году, находясь в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой области, Заболотный вступил в предварительный сговор с Громадским и иными неустановленными лицами из числа военнослужащих, направленный на использование артиллерийских орудий неизбирательного характера для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, и гражданским лицам, не участвующим в вооруженном противостоянии”, — сообщается на сайте Следкома.
По его версии, “они (С.Заболотный и О.Громадский) также вовлекли в преступную деятельность непосредственных исполнителей и в последующем координировали и руководили их действиями”.
“В апреле и июне 2016 года Заболотный, Громадский и иные лица из числа военнослужащих бригады, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны и Национальной гвардии Украины неоднократно организовывали проведение прицельного артиллерийского обстрела из тяжелых видов вооружения калибром не менее 82 мм объектов гражданской инфраструктуры в поселке Спартак Донецкой области и городе Ясиноватая. В результате этих обстрелов были повреждены жилые дома и тяжелое ранение получил местный житель... В период обстрелов опасности подвергались жизни других гражданских лиц, проживающих поблизости”, — добавили в Следственном комитете России.
Напомним, 17 апреля СК РФ возбудил уголовное дело против неназванных украинских силовиков, которых обвиняют в похищении российских волонтеров в 2014 и 2015 годах.