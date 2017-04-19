СК РФ звинуватив двох українських командирів в артударах по цивільних на Донбасі

“У 2016 році, перебуваючи в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області, Заболотний вступив у попередню змову з Громадським та іншими невстановленими особами з числа військовослужбовців, спрямовану на використання артилерійських гармат невибіркового характеру для завдання артилерійських ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями, і цивільних особах, які не беруть участі у збройному протистоянні”, – повідомляється на сайті Слідкому.



За його версією, “вони (С.Заболотний та О.Громадський) також залучили до злочинної діяльності безпосередніх виконавців і в подальшому координували й керували їхніми діями”.



“У квітні і червні 2016 року Заболотний, Громадський та інші особи з числа військовослужбовців бригади, виконуючи завідомо злочинні накази посадових осіб Міністерства оборони та Національної гвардії України, неодноразово організовували проведення прицільного артилерійського обстрілу з важких видів озброєння калібром не менше 82 мм об’єктів цивільної інфраструктури в селищі Спартак Донецької області і місті Ясинувата. В результаті цих обстрілів були пошкоджені житлові будинки і важке поранення отримав місцевий житель... У період обстрілів небезпеці піддавалося життя інших цивільних осіб, які проживають поблизу”, – додали у Слідчому комітеті Росії.



Нагадаємо, 17 квітня СК РФ порушив кримінальну справу проти неназваних українських силовиків, яких звинувачують у викраденні російських волонтерів у 2014 і 2015 роках.