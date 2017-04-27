СК РФ опроверг информацию СМИ о причине катастрофы Ту-154
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Следственный комитет РФ опроверг информацию СМИ о том, что перегрузка стало причиной катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем близ Сочи, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".
"Заявление, появилась в прессе о перегрузке воздушного судна Ту-154 якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела", - заявила ведомству представитель следственного комитета РФ С.Петренко.
Она отметила, что окончательное решение по уголовному делу будет принято военно-следственными органами Следственного комитета России только после проведения комплекса летно-технических экспертиз.
"Опубликованные в СМИ гипотезы о возможных причинах катастрофы самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов", - подчеркнула она.
Как сообщал УНН, в России назвали вероятную причину катастрофы военного самолета Ту-154 - СМИ.
Напомним, по предварительным данным, причиной падения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования.