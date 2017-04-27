СК РФ спростував інформацію ЗМІ про причину катастрофи Ту-154
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Слідчий комітет РФ спростував інформацію ЗМІ про те, що перевантаження стало причиною катастрофи літака Ту-154 над Чорним морем поблизу Сочі, передає УНН з посиланням на “ТАСС”.
“Заява, що з’явилась у пресі про перевантаження повітряного судна Ту-154, що нібито стала причиною катастрофи над Чорним морем, не відповідає встановленим фактичним обставинам і матеріалам кримінальної справи”, — заявила відомству представник слідчого комітету РФ С.Петренко.
Вона зазначила, що остаточне рішення у кримінальній справі буде прийнято військово-слідчими органами слідчого комітету Росії тільки після проведення комплексу льотно-технічних експертиз.
“Опубліковані в ЗМІ гіпотези про можливі причини катастрофи літака не спираються на факти і є особистими судженнями їх авторів”, — підкреслила вона.
Як повідомляв УНН, у Росії назвали ймовірну причину катастрофи військового літака Ту-154 — ЗМІ.
Нагадаємо, за попередніми даними, причиною падіння Ту-154 Міноборони РФ в Сочі була технічна несправність або помилка пілотування.