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10 марта, 17:10 • 93942 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СК РФ возбудил уголовные дела по фактам обстрелов гражданских объектов на Донбассе

СК РФ возбудил уголовные дела по фактам обстрелов гражданских объектов на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 9270 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Возбуждены три уголовных дела по фактам обстрелов гражданских объектов Донбасса. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета Российской Федерации, пишет УНН.

В СК РФ считают, что обстрелы совершаются украинскими военнослужащими.

“Несмотря на достигнутые договоренности, украинские военнослужащие продолжают обстрелы населенных пунктов и гражданских объектов, нарушая Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней”, — говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса Российской Федерации иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государстве.

“В связи с этим Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)”, — сообщает СК РФ.

По данным российского следствия, “в период с 12 по 14 декабря 2017 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, находясь на территории Украины, выполняя заведомо преступные приказы неустановленных вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в городах Докучаевск и Первомайск самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик”.

В СК РФ считают, что мотивами обстрелов стала политическая и идеологическая ненависть и вражда.

“В рамках уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих преступлений и должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к ним”, — отмечают в СК РФ.

Напомним, вчера около 17.00 боевики обстреляли жилые кварталы населенного пункта Новолуганское, в результате чего среди мирного населения есть жертвы. По информации на утро 19 декабря пострадало 8 человек, среди них один ребенок.

Украинские Национальные Новости

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