СК РФ порушив кримінальні справи за фактами обстрілів цивільних об'єктів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Порушено три кримінальні справи за фактами обстрілів цивільних об'єктів Донбасу. Про це йдеться в повідомленні Слідчого комітету Російської Федерації, пише УНН.
У СК РФ вважають, що обстріли здійснюються українськими військовослужбовцями.
"Не дивлячись на досягнуті домовленості, українські військовослужбовці продовжують обстріли населених пунктів і цивільних об'єктів, порушуючи Протокол про припинення застосування зброї на південному сході України, положення Конвенції про захист цивільного населення під час війни та Додаткового протоколу II до неї", - йдеться в повідомленні.
Відповідно до статті 12 Кримінального кодексу Російської Федерації іноземні громадяни, які вчинили злочин поза межами Росії, підлягають кримінальній відповідальності за російським законодавством у випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації, якщо вони не були засуджені в іноземній державі.
"У зв'язку з цим Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації порушено ще три кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)", - повідомляє СК РФ.
За даними російського слідства, "в період з 12 по 14 грудня 2017 року військовослужбовці Збройних сил України та Національної гвардії України, перебуваючи на території України, виконуючи завідомо злочинні накази невстановлених вищих посадових осіб Міністерства оборони України, справили прицільний артилерійський обстріл з важких видів озброєння, мають високі вражаючі властивості, об'єктів цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями в містах Докучаєвськ та Первомайськ самопроголошених Донецької і Луганської Народних республік".
У СК РФ вважають, що мотивами обстрілів стала політична і ідеологічна ненависть і ворожнеча.
"У рамках кримінальної справи проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин цих злочинів і посадових осіб з числа українських силовиків, причетних до них", - відзначають в СК РФ.
Нагадаємо, вчора близько 17.00 бойовики обстріляли житлові квартали населеного пункту Новолуганське, в результаті чого серед мирного населення є жертви. За інформацією на ранок 19 грудня постраждало 8 осіб, серед них одна дитина.