СК РФ возбудил очередные дела против украинских военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовных дел по факту обстрелов украинскими военнослужащими гражданских объектов, в результате которых пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ, передает УНН.
Так, следком РФ обвинил военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины в прицельном обстреле из стрелкового оружия дома по улице Зеленый Гай в поселке шахты Трудовская Петровского района, подконтрольного "Донецкой народной республике", 8 мая 2019 года.
"В результате не участвующий в вооруженном конфликте 56-летний мужчина получил ранение", - заявили в СК РФ.
Также в ведомстве заявили, что 10 мая 2019 года украинские военнослужащие произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, объектов гражданской инфраструктуры, которые не являются военными целями в поселке Калиново Первомайского района, подконтрольной "Луганской народной республике".
"Пострадал не участвующий в вооруженном конфликте 52-летний мужчина", - добавили в ведомстве.
"По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - заявили в следкоме РФ.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины задокументировала факт нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией законов и обычаев войны при обстреле Марьинки Донецкой области.