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СК РФ порушив чергові справи проти українських військовослужбовців

СК РФ порушив чергові справи проти українських військовослужбовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Слідчий комітет РФ заявив про порушення кримінальних справ за фактом обстрілу українськими військовослужбовцями цивільних об'єктів, в результаті яких постраждали люди. Про це повідомила прес-служба СК РФ, передає УНН.

Так, слідком РФ звинуватив військовослужбовців Збройних сил України та Національної гвардії України у прицільному обстрілі зі стрілецької зброї будинку по вулиці Зелений Гай у селищі шахти Трудівська Петровського району, підконтрольного "Донецькій народній республіці" 8 травня 2019 року.

"У результаті 56-річний чоловік, який не бере участі у збройному конфлікті, отримав поранення", - заявили в СК РФ.

Також у відомстві заявили, що 10 травня 2019 року українські військовослужбовці справили прицільний артилерійський обстріл з важких видів озброєння, об'єктів цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями в селищі Калинове Первомайського району, підконтрольної "Луганській народній республіці".

"Постраждав 52-річний чоловік, який не бере участі у збройному конфлікті", - додали у відомстві.

"За даними фактами Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)", - заявили в слідкомі РФ.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України задокументувала факт порушення Російською Федерацією і її окупаційною адміністрацією законів і звичаїв війни під час обстрілу Мар'їнки Донецької області.

Українські Національні Новини

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