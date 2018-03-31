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СК РФ предполагает новые задержания в деле о пожаре в ТЦ в Кемерово

СК РФ предполагает новые задержания в деле о пожаре в ТЦ в Кемерово

Киев  •  УНН

 • 7578 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Следствие предполагает задержание новых фигурантов по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове, где погибли 64 человека. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись, - круг лиц будет расширяться", - сказал Бастрыкин.

Он добавил, что проверяются все без исключения версии причин пожара, в том числе озвученные в СМИ.

Бастрыкин добавил, что СК может потребовать выдачи совладельца ТЦ "Зимняя вишня" Дениса Штенгелова у Австралии, где в данный момент находится бизнесмен. 

"Мы оцениваем его роль и будем добиваться все-таки возможности допросить его, по меньшей мере допросить. Если мы усмотрим какие-то основания для привлечения к уголовной ответственности его, как собственника, который должен нести ответственность, и найдем для этого основания, будем добиваться его выдачи для того, чтобы он предстал перед российским судом", - заявил глава СК РФ.

На данный момент обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.

В результате пожара, который 25 марта произошел в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.

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