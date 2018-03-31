СК РФ допустив нові затримання у справі пожежі в ТЦ у Кемерово
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Слідство допускає затримання нових фігурантів у кримінальній справі про пожежу в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові, де загинули 64 людини. Про це заявив голова СК РФ Олександр Бастрикін, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Слідство не обмежиться лише тими затриманнями, які вже відбулися, - коло осіб буде розширюватися", - сказав Бастрикін.
Він додав, що перевіряються всі без винятку версії причин пожежі, в тому числі озвучені в ЗМІ.
Бастрикін додав, що СК може вимагати видачі співвласника ТЦ "Зимова вишня" Дениса Штенгелова у Австралії, де наразі перебуває бізнесмен.
"Ми оцінюємо його роль і будемо домагатися все-таки можливості допитати його, щонайменше допитати. Якщо ми угледімо якісь підстави для притягнення до кримінальної відповідальності його, як власника, який повинен нести відповідальність, і знайдемо для цього підстави, будемо домагатися його видачі для того, щоб він постав перед російським судом", - заявив глава СК РФ.
Наразі обвинуваченими у кримінальній справі проходять семеро осіб.
Внаслідок пожежі, яка 25 березня сталася в кемеровському торговому центрі "Зимова вишня", загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина. Ще 79 осіб, включаючи 27 дітей, постраждали.