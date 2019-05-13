СК РФ допросил персонал аэропорта и пострадавших в результате авиакатастрофы в Шереметьево
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Следственный комитет Российской Федерации допросил персонал аэропорта и пострадавших в результате авиакатастрофы в Шереметьево. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
"Допрошены пострадавшие в результате авиапроисшествия, персонал аэропорта, сотрудники ПАО "Аэрофлот" и иные лица, которые могут располагать значимой для следствия информацией", - говорится в сообщении.
Кроме того, за данными СК РФ, продолжается изучение данных изъятых бортовых самописцев лайнера, в различных службах аэропорта "Шереметьево", а также ПАО "Аэрофлот" проведены выемки документов, касающихся происшествия.
Как сообщал УНН, процедура опознания всех тел погибших в результате катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево" в РФ завершена.