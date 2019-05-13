СК РФ допитав персонал аеропорту і постраждалих в результаті авіакатастрофи в Шереметьєво
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації допитав персонал аеропорту і постраждалих в результаті авіакатастрофи в Шереметьєво. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву офіційного представника СК РФ Світлану Петренко.
"Допитані постраждалі в результаті авіаподії, персонал аеропорту, співробітники ПАТ "Аерофлот" та інші особи, які можуть мати у своєму розпорядженні важливу для слідства інформацією", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними СК РФ, триває вивчення даних вилучених бортових самописців лайнера, в різних службах аеропорту "Шереметьєво", а також ПАТ "Аерофлот" проведено виїмки документів, що стосуються події.
Як повідомляв УНН, процедура впізнання всіх тіл загиблих в результаті катастрофи літака Sukhoi Superjet 100 в аеропорту "Шереметьєво" в РФ завершена.