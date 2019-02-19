СК возбудил новые уголовные дела против украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела против украинских военных из-за ситуации на ДОнбассе. Об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела...", - сообщила Петренко.
Ранее, СК РФ возбудил уголовное дело из-за атаки яйцами Генконсульства в Харькове.
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Кроме того, СК РФ расследует дела по обстрелам на Донбассе против 73 военных ВСУ.
Более того, СК РФ открыл уголовное дело на украинских правоохранителей.