СК РФ возбудил уголовное дело из-за атаки яйцами Генконсульства в Харькове

"По данным следствия, 8 февраля 2019 года группа неустановленных лиц, действующая в целях осложнения международных отношений между Украиной и Российской Федерацией, совершила нападение на здание Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове. Нападавшие забросали его территорию различными предметами и емкостью с трудновыводимыми жидкостями, тем самым нарушив нормальный порядок работы российского заграничного учреждения", - говорится в сообщении комитета.



Отмечается, что вследствие вышеупомянутого инцидента главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой).



Как сообщал УНН, 8 февраля в Харькове участники акции протеста бросили в здание Генконсульства РФ емкости с зеленкой и яйца.