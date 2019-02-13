СК РФ возбудил уголовное дело из-за атаки яйцами Генконсульства в Харькове

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту нападения на здание Генерального консульства России в Харькове. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ, передаёт УНН.

"По данным следствия, 8 февраля 2019 года группа неустановленных лиц, действующая в целях осложнения международных отношений между Украиной и Российской Федерацией, совершила нападение на здание Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове. Нападавшие забросали его территорию различными предметами и емкостью с трудновыводимыми жидкостями, тем самым нарушив нормальный порядок работы российского заграничного учреждения", - говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что вследствие вышеупомянутого инцидента главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой).

Как сообщал УНН, 8 февраля в Харькове участники акции протеста бросили в здание Генконсульства РФ емкости с зеленкой и яйца.

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