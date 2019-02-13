СК РФ порушив кримінальну справу через атаки яйцями Генконсульства в Харкові

"За даними слідства, 8 лютого 2019 року група невстановлених осіб, що діє з метою ускладнення міжнародних відносин між Україною і Російською Федерацією, вчинила напад на будівлю Генерального консульства Російської Федерації в місті Харкові. Нападники закидали його територію різними предметами і ємністю з важковиводимими рідинами, тим самим порушивши нормальний порядок роботи російської закордонної установи", - йдеться в повідомленні комітету.



Відзначається, що внаслідок вищезгаданого інциденту головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 360 КК РФ (напад на установи, які користуються міжнародним захистом).



Як повідомляв УНН, 8 лютого в Харкові учасники акції протесту кинули в будівлю Генконсульства РФ ємності з зеленкою і яйця.