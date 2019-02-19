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СК порушив нові кримінальні справи проти українських військових

СК порушив нові кримінальні справи проти українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Слідчий комітет РФ порушив нові кримінальні справи проти українських військових через ситуацію на Донбасі. Про це ТАСС повідомила у вівторок офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко.

"За даними фактами Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальні справи ...", - повідомила Петренко.

Раніше, СК РФ порушив кримінальну справу через атаки яйцями Генконсульства в Харкові.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ підозрює СК РФ в незаконному притягненні українців до відповідальності

Крім того, СК РФ розслідує справи по обстрілу на Донбасі проти 73 військових ЗСУ.

Більш того, СК РФ порушив кримінальну справу на українських правоохоронців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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