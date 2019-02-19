СК порушив нові кримінальні справи проти українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Слідчий комітет РФ порушив нові кримінальні справи проти українських військових через ситуацію на Донбасі. Про це ТАСС повідомила у вівторок офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко.
"За даними фактами Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальні справи ...", - повідомила Петренко.
Раніше, СК РФ порушив кримінальну справу через атаки яйцями Генконсульства в Харкові.
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Крім того, СК РФ розслідує справи по обстрілу на Донбасі проти 73 військових ЗСУ.
Більш того, СК РФ порушив кримінальну справу на українських правоохоронців.