ГПУ подозревает СК РФ в незаконном привлечении украинцев к ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Генеральной прокуратурой Украины составлено сообщение о подозрении следователю Следственного комитета Российской Федерации за незаконное привлечение к уголовной ответственности с фальсификацией доказательств в отношении граждан Украины. Об этом заявил на брифинге заявил прокурор отдела ГПУ Александр Новиков, передает УНН.
"Составлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 272 Уголовного кодекса Украины за незаконное привлечение к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого преступления, с фальсификацией доказательств следователя Следственного комитета Российской Федерации", - сказал он.
Как сообщал УНН, СК возбудил дело после смерти российского наемника в колонии в Украине.
Украина также расследует обстоятельства смерти российского наемника в колонии.