ГПУ подозревает СК РФ в незаконном привлечении украинцев к ответственности

"Составлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 272 Уголовного кодекса Украины за незаконное привлечение к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого преступления, с фальсификацией доказательств следователя Следственного комитета Российской Федерации", - сказал он.



Как сообщал УНН, СК возбудил дело после смерти российского наемника в колонии в Украине.



Украина также расследует обстоятельства смерти российского наемника в колонии.