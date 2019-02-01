ГПУ підозрює СК РФ у незаконному притягненню українців до відповідальності

”Складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 272 Кримінального кодексу України за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого злочину, з фальсифікацією доказів слідчого Слідчого комітету Російської федерації”, - сказав він.



Як повідомляв УНН, СК порушив справу після смерті російського найманця в колонії в Україні.



Україна також розслідує обставини смерті російського найманця у колонії.