Україна розслідує обставини смерті російського найманця у колонії

За словами Геращенко, у випадках смерті засудженого в місці позбавлення волі завжди проводиться розслідування.

"За моєю інформацією, зараз проходять всі відповідні експертизи, й звичайно, українські правоохоронні органи мають дати об‘єктивну інформацію обставин смерті засудженого злочинця. Це очевидно. Також варто зазначити, що його неодноразово (як і всіх інших росіян) відвідувала місія МКЧХ (Червоного Хреста – ред.). Й ніколи - російський консул", - зазначила вона.

За словами Геращенко, вона неодноразово пропонувала російським високопосадовцям список із 25 засуджених в Україні росіян, серед яких був і Валерій Іванов, для обміну на українських заручників, проте жодного разу не отримала від них відповіді.

"Так само як і не отримали відповіді на подібні звернення омбудсмена Л. Денисової, яка передала російській омбудсмену Москальковій листи - прохання від "іхтамнетов" на Путіна, з проханням їх забрати. Як немає відповіді на офіційні ноти МЗС до РФ", - підкреслила Геращенко.

Нагадаємо, два тижні тому в колонії у Львівській області помер російський найманець Валерій Іванов, засуджений до 12 років позбавлення волі.

Слідчий Комітет Росії у зв’язку з його смертю порушив карну справу.