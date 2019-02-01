Україна розслідує обставини смерті російського найманця у колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Українські слідчі органи встановлюють обставини смерті засудженого російського найманця Валерія Іванова, який выдбував покарання у Дрогобицькій колонії на Львівщині. Про це написала перший віце-спікер Верховної Ради, уповноважена Президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebоok, передає УНН.
За словами Геращенко, у випадках смерті засудженого в місці позбавлення волі завжди проводиться розслідування.
"За моєю інформацією, зараз проходять всі відповідні експертизи, й звичайно, українські правоохоронні органи мають дати об‘єктивну інформацію обставин смерті засудженого злочинця. Це очевидно. Також варто зазначити, що його неодноразово (як і всіх інших росіян) відвідувала місія МКЧХ (Червоного Хреста – ред.). Й ніколи - російський консул", - зазначила вона.
За словами Геращенко, вона неодноразово пропонувала російським високопосадовцям список із 25 засуджених в Україні росіян, серед яких був і Валерій Іванов, для обміну на українських заручників, проте жодного разу не отримала від них відповіді.
"Так само як і не отримали відповіді на подібні звернення омбудсмена Л. Денисової, яка передала російській омбудсмену Москальковій листи - прохання від "іхтамнетов" на Путіна, з проханням їх забрати. Як немає відповіді на офіційні ноти МЗС до РФ", - підкреслила Геращенко.
Нагадаємо, два тижні тому в колонії у Львівській області помер російський найманець Валерій Іванов, засуджений до 12 років позбавлення волі.
Слідчий Комітет Росії у зв’язку з його смертю порушив карну справу.