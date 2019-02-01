Украина расследует обстоятельства смерти российского наемника в колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украинские следственные органы устанавливают обстоятельства смерти осужденного российского наемника Валерия Иванова, который отбывал наказание в Дрогобычской колонии во Львовской области. Об этом написала первый вице-спикер Верховной Рады, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebоok, передает УНН.
По словам Геращенко, в случаях смерти осужденного в месте лишения свободы всегда проводится расследование.
"По моей информации, сейчас проходят все соответствующие экспертизы, и конечно, украинские правоохранительные органы должны дать объективную информацию обстоятельств смерти осужденного преступника. Это очевидно. Также стоит отметить, что его неоднократно (как и всех других россиян) посещала миссия МККК (Красного Креста - ред.). И никогда - российский консул", - отметила она.
По словам Геращенко, она неоднократно предлагала российским высокопоставленным чиновникам список из 25 осужденных в Украине россиян, среди которых был и Валерий Иванов, для обмена на украинских заложников, однако ни разу не получила от них ответа.
"Так же как и не получили ответа на подобные обращения омбудсмена Л. Денисовой, которая передала российской омбудсмену Москальковой письма - просьбы от "ихтамнетов" Путину, с просьбой взять их. Как нет ответа на официальные ноты МИД в РФ", - подчеркнула Геращенко .
Напомним, две недели назад в колонии во Львовской области умер российский наемник Валерий Иванов, приговоренный к 12 годам лишения свободы.
Следственный Комитет России в связи с его смертью возбудил уголовное дело.