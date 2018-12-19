У колонії на Львівщині помер російський найманець
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Дрогобицькій колонії, яка розташована у Львівській області, два тижні тому через нещасний випадок помер засуджений до 12 років позбавлення волі російський найманець Валерій Іванов. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
"Інформація підтверджується (про смерть Валерія Іванова у Дрогобицькій колонії – ред.). Ідеться про нещасний випадок", – сказав співрозмовник агентства.
Співрозмовник додав, що ця подія сталася ще два тижні тому.
Нагадаємо, російський найманець Валерій Іванов, який був засуджений українським судом, написав заяву на ім’я президента Росії Володимира Путіна з проханням обміняти його на українських політв’язнів.
Як повідомляв УНН, серійний вбивця Сергій Ткач, який отримав прізвиська "Павлоградський маніяк" і "Пологівський маніяк", помер у Житомирській колонії від серцевої недостатності.
Всього за неофіційними даними та за словами самого Ткача він здійснив понад 100 вбивств, докази яких досі збирає прокуратура. Жертвами маніяка були в основному дівчата 9-17 років.
Його поховали у безіменній могилі. Над могилою вказаний лише номер його справи.