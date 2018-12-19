У колонії на Львівщині помер російський найманець

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Дрогобицькій колонії, яка розташована у Львівській області, два тижні тому через нещасний випадок помер засуджений до 12 років позбавлення волі російський найманець Валерій Іванов. Про це УНН стало відомо з власних джерел.