В колонии во Львовской области умер российский наемник
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Дрогобычской колонии, которая находится во Львовской области, две недели назад в результате несчастного случая умер приговоренный к 12 годам лишения свободы российский наемник Валерий Иванов. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
"Информация подтверждается (о смерти Валерия Иванова в Дрогобычской колонии – ред.). Речь идет о несчастном случае", – сказал собеседник агентства.
Собеседник добавил, что это событие произошло еще две недели назад.
Напомним, российский наемник Валерий Иванов, который был осужден украинским судом, написал заявление на имя президента России Владимира Путина с просьбой обменять его на украинских политзаключенных.
Как сообщал УНН, серийный убийца Сергей Ткач, который получил прозвище "Павлоградский маньяк" и "Пологовский маньяк", умер в Житомирской колонии от сердечной недостаточности.
Всего по неофициальным данным и по словам самого Ткача он совершил более 100 убийств, доказательства которых до сих пор собирает прокуратура. Жертвами маньяка были в основном девочки 9-17 лет.
Его похоронили в безымянной могиле. Над могилой указан лишь номер его дела.