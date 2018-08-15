Ще восьмеро ув'язнених росіян попросили Путіна обміняти їх на українських політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Ще восьмеро громадян Російської Федерації, утримуваних в Україні, написали заяви на ім'я російського президента з проханням обміняти їх на українських політв'язнів. Про це повідомляє Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.
“В ході моніторингових візитів до місць позбавлення волі ув’язнені громадяни РФ продовжують надавати заяви на ім’я Президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів”, — повідомила Л.Денісова.
За її словами, такі заяви сьогодні написали Вячеслав Висоцький (ГУ “Черкаська виправна колонія № 62”), Валерій Іванов та Олександр Валехидіс (ГУ “Дрогобицька виправна колонія “40”), Владислав Гречин (ГУ “Одеська установа виконання покарань № 21”), Віктор Агєєв (ГУ “Роменська виправна колонія № 56”), Олег Доронін (ГУ “Городищенська виправна колонія № 96”), Денис Сидоров та Євген Шаталов (ГУ “Житомирська установа виконання покарань № 8”).
“Ці листи також будуть відправлені до МЗС України, щоб вони дипломатичною поштою доставили їх до Адміністрацію Президента РФ”, — повідомила український омбудсмен.
Нагадаємо, раніше такі прохання подали Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, та Олександр Саттаров та Фарух Камалов, які зараз перебувають у Лук’янівському СІЗО.
Як повідомляв УНН, Україна готова обміняти 23 громадян РФ на утримуваних у Росії та на окупованих територіях українців.