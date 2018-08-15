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Еще восемь заключенных россиян попросили Путина обменять их на украинских узников

Киев • УНН

 • 10827 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Еще восемь граждан Российской Федерации, которые удерживаются в Украине, написали заявления на имя российского президента с просьбой обменять их на украинских политзаключенных. Об этом сообщает Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.

Еще восемь заключенных россиян попросили Путина обменять их на украинских узников

"В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы заключенные граждане РФ продолжают подавать заявления на имя Президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - сообщила Л.Денисова.

По ее словам, такие заявления сегодня написали Вячеслав Высоцкий (ГУ "Черкасская исправительная колония № 62"), Валерий Иванов и Александр Валехидис (ГУ "Дрогобычский исправительная колония "40"), Владислав Гречин (ГУ "Одесское учреждение исполнения наказаний №21") Виктор Агеев (ГУ "Роменская исправительная колония №56"), Олег Доронин (ГУ "Городищенская исправительная колония №96"), Денис Сидоров и Евгений Шаталов (ГУ "Житомирская учреждение исполнения наказаний №8").

"Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в Администрацию Президента РФ", - сообщила украинский омбудсмен.

Напомним, ранее такие просьбы подали Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, и Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые сейчас находятся в Лукьяновском СИЗО.

Как сообщал УНН, Украина готова обменять 23 граждан РФ на находящихся в России и на оккупированных территориях украинцев.

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