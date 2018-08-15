Еще восемь заключенных россиян попросили Путина обменять их на украинских узников

"В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы заключенные граждане РФ продолжают подавать заявления на имя Президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - сообщила Л.Денисова.

По ее словам, такие заявления сегодня написали Вячеслав Высоцкий (ГУ "Черкасская исправительная колония № 62"), Валерий Иванов и Александр Валехидис (ГУ "Дрогобычский исправительная колония "40"), Владислав Гречин (ГУ "Одесское учреждение исполнения наказаний №21") Виктор Агеев (ГУ "Роменская исправительная колония №56"), Олег Доронин (ГУ "Городищенская исправительная колония №96"), Денис Сидоров и Евгений Шаталов (ГУ "Житомирская учреждение исполнения наказаний №8").

"Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в Администрацию Президента РФ", - сообщила украинский омбудсмен.

Напомним, ранее такие просьбы подали Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, и Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые сейчас находятся в Лукьяновском СИЗО.

Как сообщал УНН, Украина готова обменять 23 граждан РФ на находящихся в России и на оккупированных территориях украинцев.