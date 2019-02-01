СК порушив справу після смерті російського найманця в колонії в Україні

"У Северодвинськ Архангельської області Росії 28 грудня 2018 року з території України доставлено тіло громадянина Російської Федерації 45-річного Валерія Іванова. Встановлено, що смерть Іванова наступила 9 грудня 2018 року в Дрогобицькій виправній колонії №40, розташованій в місті Дрогобич Львівської області. В ході судово-медичної експертизи встановлено, що його смерть настала в результаті сукупності нанесених тілесних ушкоджень, що становлять тупу комбіновану травму тіла. У зв'язку з тим, що у органів попереднього слідства є підстави вважати, що смерть Іванова носить кримінальний характер і настала в результаті протиправних дій невстановлених осіб на території України, слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Архангельській області і Ненецькому автономному окрузі порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.111 КК РФ (навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, небезпечного для життя людини, що спричинило з необережності смерть потерпілого) ", - стверджує СК.



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У прес-службі комітету повідомляється також, що в даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєного злочину.

"Справа прийнята до провадження першим відділом з розслідування особливо важливих справ слідчого управління СК РФ по Архангельській області і Ненецькому автономному окрузі", - додали в СК.



Нагадаємо, в Дрогобицькій колонії, розташованій у Львівській області, два тижні тому в результаті нещасного випадку помер засуджений до 12 років позбавлення волі російський найманець Валерій Іванов.