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СК возбудил дело после смерти российского наемника в колонии в Украине

СК возбудил дело после смерти российского наемника в колонии в Украине

Киев  •  УНН

 • 7438 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Следственный комитет Росси возбудил дело после смерти российского наемника Валерия Иванова в колонии в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СК РФ. 

"В город Северодвинск Архангельской области Росии 28 декабря 2018 года с территории Украины доставлено тело гражданина Российской Федерации 45-летнего Валерия Иванова. Установлено, что смерть Иванова наступила 9 декабря 2018 года в Дрогобычской исправительной колонии №40, расположенной в городе Дрогобыч Львовской области. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате совокупности нанесенных телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела. В связи с тем, что у органов предварительного следствия есть основания полагать, что смерть Иванова носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)", - утверждает СК. 

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В прес-службе комитета сообщается также, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

"Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу", - добавили в СК. 

Напомним, в Дрогобычской колонии, расположенной во Львовской области, две недели назад в результате несчастного случая умер приговоренный к 12 годам лишения свободы российский наемник Валерий Иванов.

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