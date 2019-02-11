СК РФ расследует дела по обстрелам на Донбассе против 73 военных ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Следователи СК РФ хотят привлечь к уголовной ответственности 150 лиц в рамках уголовных дел по фактам артобстрелов Донбасса, в том числе 73 должностных лиц Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны ГСУ СК РФ Григорий Прозукин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В рамках расследуемых управлением уголовных дел к уголовной ответственности привлекаются 150 лиц. В том числе 73 должностных лица Вооруженных сил Украины, из них 20 относятся к высшему военному руководству. У нас собрано достаточно доказательств для привлечения лиц к уголовной ответственности", - заявил он в эфире одной из телепрограмм.
Как уточнило агентство, среди этих лиц – министр обороны Украины Степан Полторак и четыре его заместителя, начальник Генштаба Украины Виктор Муженко и три его заместителя, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, командующий Нацгвардией Украины Юрий Аллеров. Также фигурантами уголовных дел стали командиры сухопутных и десантных войск, командующий Военно-воздушными и морскими силами Украины, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины.
По словам Прозукина, в производстве управления находятся 24 уголовных дела, причем только в одном уголовном деле расследуется свыше 300 эпизодов "преступных деяний, совершаемых на юго-востоке Украины".
Как пояснил Прозукин, основными источниками доказательств являются показания очевидцев. Кроме того, "беженцы" привозят с собой видеоматериалы артиллерийских обстрелов, осколки боевых снарядов.
Кроме того, управление занимается расследованием уголовного дела в отношении организаторов и участников запрещенной в РФ организации "Правый сектор". "Нами в ходе расследования привлекаются 15 лиц - участников и организаторов данной организации. Ряд из них являются гражданами РФ", - сказал Прозукин.
Напомним, по данным командующего ООС, в составе вражеских военных формирований на оккупированном Донбассе числятся 11 тыс. российских военных, а основу их вооружения составляет советская техника.