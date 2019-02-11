СК РФ розслідує справи про обстріли на Донбасі проти 73 військових ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Слідчі СК РФ хочуть притягнути до кримінальної відповідальності 150 осіб у межах кримінальних справ за фактами артобстрілів Донбасу, у тому числі 73 посадових осіб Збройних сил України. Про це повідомив очільник управління з розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни ГСУ СК РФ Григорій Прозукін, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У межах розслідуваних управлінням кримінальних справ до кримінальної відповідальності притягуються 150 осіб. У тому числі 73 посадових особи Збройних сил України, з них 20 належать до вищого військового керівництва. У нас зібрано достатньо доказів для притягнення осіб до кримінальної відповідальності", - заявив він в ефірі однієї з телепрограм.
Як уточнило агентство, серед цих осіб - міністр оборони України Степан Полторак і чотири його заступники, начальник Генштабу України Віктор Муженко і три його заступники, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, командувач Нацгвардією України Юрій Аллер. Також фігурантами кримінальних справ стали командири сухопутних і десантних військ, командувач Військово-повітряними і морськими силами України, начальник Головного управління розвідки Міноборони України.
За словами Прозукіна, у провадженні управління - 24 кримінальні справи, причому тільки в одній кримінальній справі розслідується понад 300 епізодів "злочинних діянь, скоєних на південному сході України".
Як пояснив Прозукін, основними джерелами доказів є показання очевидців. Крім того, "біженці" привозять з собою відеоматеріали артилерійських обстрілів, осколки бойових снарядів.
Крім того, управління займається розслідуванням кримінальної справи щодо організаторів і учасників забороненої в РФ організації "Правий сектор". "Нами під час розслідування залучаються 15 осіб - учасників і організаторів цієї організації. Низка з них є громадянами РФ", - сказав Прозукін.
Нагадаємо, за даними командувача ООС, у складі ворожих військових формувань на окупованому Донбасі значаться 11 тис. російських військових, а основу їх озброєння становить радянська техніка.