СК РФ открыл уголовное дело на украинских правоохранителей

"Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц правоохранительных органов Украины по ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления). В их действиях усматриваются признаки преступления, предусматривающего ответственность за незаконное привлечение к уголовной ответственности следователя Следственного комитета Российской Федерации, осуществляющего уголовное преследование четырех граждан Украины – Дмитрия Корчинского, Арсения Яценюка, Игоря Мазура и Дмитрия Яроша - за события, связанные с деятельностью незаконных вооруженных формирований в период 1994-1995 годов на территории Чеченской Республики", - утверждает СК РФ.



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Напомним, советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил, что в убийстве нардепа Игоря Мосийчука мог быть заинтересован глава Чечни Рамзан Кадыров.