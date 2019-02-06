СК РФ порушив кримінальну справу проти українських правоохоронців

"Слідчим комітетом Російської Федерації порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб правоохоронних органів України по ч. 2 ст. 299 КК РФ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням особи у вчиненні тяжкого злочину). В їх діях вбачаються ознаки злочину, що передбачає відповідальність за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності слідчого слідчого комітету Російської Федерації, який здійснює кримінальне переслідування чотирьох громадяан України - Дмитра Корчинського, Арсенія Яценюка, Ігоря Мазура та Дмитра Яроша - за події, пов'язані з діяльністю незаконних збройних формувань в період 1994-1995 років на території Чеченської Республіки ", - стверджує СК РФ.



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Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко заявив, що у вбивстві нардепа Ігоря Мосійчука міг бути зацікавлений глава Чечні Рамзан Кадиров.