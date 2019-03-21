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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сиярто с представителем МИД РФ обсудил Украину

Киев • УНН

 • 8104 просмотра

КИЇВ. 21 березня. УНН. В четверг в Москве состоялась встреча Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, сопредседателя Российско-Венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Петера Сиярто с первым заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации Владимиром Титовым. Собеседники, кроме прочего, обсудили и "проблематику внутриукраинского кризиса", сообщает МИД РФ на своём сайте, передаёт УНН.

Сиярто с представителем МИД РФ обсудил Украину

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам отношений Россия – ЕС и Россия – Совет Европы, проблематике внутриукраинского кризиса, ряду других вопросов, представляющих обоюдный интерес, включая взаимную поддержку кандидатур стран на избрание в международных организациях", - сказано в сообщении российского МИД.

Кроме того, по информации министерства, стороны обсудили ряд практических вопросов российско-венгерских отношений.

Как сообщал УНН, после принятия в 2017 году в Украине закона об образовании, который определил украинский язык образовательного процесса, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

Украинские Национальные Новости

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