Сиярто с представителем МИД РФ обсудил Украину

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам отношений Россия – ЕС и Россия – Совет Европы, проблематике внутриукраинского кризиса, ряду других вопросов, представляющих обоюдный интерес, включая взаимную поддержку кандидатур стран на избрание в международных организациях", - сказано в сообщении российского МИД.



Кроме того, по информации министерства, стороны обсудили ряд практических вопросов российско-венгерских отношений.



Как сообщал УНН, после принятия в 2017 году в Украине закона об образовании, который определил украинский язык образовательного процесса, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров.