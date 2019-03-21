Сіярто з представником МЗС РФ обговорив Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У четвер в Москві відбулася зустріч Міністра зовнішньоекономічних зв'язків та іноземних справ Угорщини, співголови Російсько-Угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва Петера Сиярто з першим заступником Міністра закордонних справ Російської Федерації Володимиром Титовим. Співрозмовники, крім іншого, обговорили і "проблематику внутрішньоукраїнського кризи", повідомляє МЗС РФ на своєму сайті, передає УНН.
"Проведено ґрунтовний обмін думками з питань відносин Росія - ЄС і Росія - Рада Європи, проблематики внутрішньоукраїнського кризи, ряду інших питань, що становлять обопільний інтерес, включаючи взаємну підтримку кандидатур країн на обрання в міжнародних організаціях", - сказано в повідомленні російського МЗС.
Крім того, за інформацією міністерства, сторони обговорили ряд практичних питань російсько-угорських відносин.
Як повідомляв УНН, після прийняття в 2017 році в Україні закону про освіту, який визначив українську мову освітнього процесу, Угорщина почала блокувати засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.